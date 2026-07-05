В Волгограде владелец маркетплейсов похитил и перепродал товаров на 2,5 млн руб. Волгоградская полиция задержала владельца маркетплейсов за хищение более 2,5 млн

Москва5 июл Вести.В Волгограде полиция задержала владельца нескольких маркетплейсов, который похитил заказанные товары на сумму более 2,5 млн рублей. Подробности сообщает в MAX ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

В отдел полиции с заявлением пришел представитель краснодарской фирмы, торгующей компьютерными деталями. Мужчина рассказал, что на протяжении длительного времени кто-то подменяет комплектующие в возвращенных заказах.

Сумма причиненного ущерба составила свыше двух с половиной миллионов рублей говорится в сообщении

После проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личность похитителя. 21-летний житель Среднеахтубинского района признался в правонарушениях.

Выяснилось, что подозреваемый, владелец двух пунктов выдачи заказов, в период с октября 2025 года по апрель 2026 года осуществил подмену комплектующих на подержанные в 80 заказах компьютерных деталей. Затем он оформлял отказ от товара, а похищенное продавал.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном с причинением особо крупного ущерба. Фигурант задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.