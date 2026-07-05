Москва5 июлВести.В Волгограде полиция задержала владельца нескольких маркетплейсов, который похитил заказанные товары на сумму более 2,5 млн рублей. Подробности сообщает в MAX ГУ МВД РФ по Волгоградской области.
В отдел полиции с заявлением пришел представитель краснодарской фирмы, торгующей компьютерными деталями. Мужчина рассказал, что на протяжении длительного времени кто-то подменяет комплектующие в возвращенных заказах.
Сумма причиненного ущерба составила свыше двух с половиной миллионов рублейговорится в сообщении
После проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личность похитителя. 21-летний житель Среднеахтубинского района признался в правонарушениях.
Выяснилось, что подозреваемый, владелец двух пунктов выдачи заказов, в период с октября 2025 года по апрель 2026 года осуществил подмену комплектующих на подержанные в 80 заказах компьютерных деталей. Затем он оформлял отказ от товара, а похищенное продавал.
Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном с причинением особо крупного ущерба. Фигурант задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.