Житель Калининграда получил 5 лет колонии за кражу монет на 25 млн рублей

В Калининграде осудили участника кражи на 25 млн рублей, он не признал вину Житель Калининграда получил 5 лет колонии за кражу монет на 25 млн рублей

Москва28 мая Вести.В Калининграде суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, признанному виновным в краже с незаконным проникновением в жилище в особо крупном размере (пункт "б" части 4 статьи 158 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Калининградской области на своем сайте.

По данным суда, в декабре 2024 года мужчина вместе с сообщниками незаконно проник в дом на улице Берлинской в Калининграде. Оттуда злоумышленники похитили деньги, ювелирные украшения, редкие коллекционные монеты и одежду - общая стоимость превысила 25 миллионов рублей.

В судебном заседании фигурант отказался признавать свою вину. Суд, согласившись с доводами прокурора, приговорил его к 5 годам колонии общего режима.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима говорится в публикации

Отмечается, что потерпевшему компенсируют всю стоимость украденного.

Расследование в отношении остальных членов группы продолжается — уголовное дело в их части выделили в отдельное производство.