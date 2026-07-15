В Курске собака украла у женщины на остановке сумку с документами и пирожком В Курске раскрыли кражу сумки у женщины на остановке, воришкой оказалась собака

Москва15 июл Вести.В Курске полицейские нашли грабителя, укравшего саквояж у женщины на остановке. Выяснилось, что к преступлению причастная собака, которую привлекли не ценности, а пирожок, находившийся в сумке. Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, установить личность "злоумышленника" удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

Инцидент произошел, когда потерпевшая вышла из общественного транспорта, поставила саквояж на землю и ненадолго отвлеклась. Обнаружив, что вещи исчезли, она сразу же обратилась к правоохранителям.

Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли на место происшествия и приступили к разбирательству. Просмотрев камеры видеонаблюдения, увидели, как сумку у женщины забирает собака… В целости и сохранности унесенное имущество нашли в несколько метрах на противоположной стороне улицы. Выяснилось, что внутри вместе со всеми ценностями был пирожок говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Вероятнее всего, животное привлекла еда, однако справиться с замком и добраться до нее не вышло, и спустя какое-то время собака бросила добычу и убежала.