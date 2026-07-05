Двое красноярцев пойдут под суд за кражу у соседки Красноярцы украли у соседки крупы, скидочные карты и крабовый салат

Москва5 июл Вести.Жители Красноярска предстанут перед судом за кражу у соседки сумки с кошельком и продуктов на 5,5 тысячи рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Красноярскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в конце января. Жительница краевого центра обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные похитили из ее квартиры сумку с кошельком и продукты. По ее словам, при выходе из дома она заперла дверь на замок, а по возвращении обнаружила ее открытой. Приехавшие на осмотр сотрудники полиции обнаружили часть похищенных продуктов под окнами дома.

Полицейские установили, что к преступлению причастны жители того же подъезда: ранее судимый красноярец 1989 года рождения и ранее не судимая соседка потерпевшей 1990 года рождения. Обвиняемые проникли в квартиру, пока хозяйки не было дома. Из жилища они украли сумку, в которой были крупы, кошелек со скидочными картами и паспорт, а из холодильника забрали контейнер с крабовым салатом, трехлитровую банку с засоленной рыбой и замороженное мясо. Похищенное поделили на двоих отметили в пресс-службе

В ту же ночь фигурантка услышала крики соседки, понявшей, что ее обокрали, испугалась и выкинула мясо, банку с рыбой и салатницу в окно.

Следователи установили, что женщина также причастна к обороту наркотиков: у нее изъят сверток с двумя граммами мефедрона.

Обвиняемую отправили в СИЗО.