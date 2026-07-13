Почти 2 млн рублей похитили соцработники в Красноярском крае из бюджета Перед судом в Красноярском крае предстанут соцработники за хищение 2 млн рублей

Москва13 июл Вести.В Красноярском крае перед судом предстанут работники соцзащиты, которые похитили из бюджета почти 2 миллиона рублей, выделенных на нуждающихся и пенсионеров, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

С октября 2021 года директор АНО по соцобслуживанию и сообщники поставили на обслуживание 37 жителей Уярского района, которые официально числились нуждающимися в социальной помощи. На бумаге к ним регулярно приходили соцработники, покупали продукты и лекарства, помогали по хозяйству. В действительности пенсионеры и инвалиды такой помощи не получали. Директор ежемесячно направляла в управление соцзащиты реестры на выплату субсидий и акты, подтверждавшие якобы оказанные услуги. Начальник территориального отделения, зная о нарушениях, не проверяла достоверность представленных документов и подписывала реестры, на основании которых бюджетные средства перечислялись организации.

За 3,5 года таким способом из краевого бюджета было похищено более 1,9 млн рублей отмечается в сообщении

Нарушения выявила прокуратура в ходе проверки. По ее материалам возбудили уголовное дело, оно передлано в суд.