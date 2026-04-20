В Москве курьер вырвал сумку из рук женщины и скрылся На северо-востоке Москвы курьер на электровелосипеде ограбил женщину

Москва20 апр Вести.В Москве задержали курьера, который вырвал сумку из рук прохожей, и скрылся, возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в столичном ГУ МВД.

По информации ведомства, 57-летняя москвичка шла вечером по тротуару в Янтарном проезде и разговаривала по телефону. В этот момент проезжавший мимо на электровелосипеде курьер на ходу вырвал у нее сумку и скрылся. Ущерб составил 50 тысяч рублей. Кроме того, женщина травмировала руку.

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемого по месту временного проживания на Широкой улице.

Им оказался 18-летний приезжий. Похищенную сумку он выбросил, забрав из нее наличные деньги, которые потратил на свои нужды говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигуранта заключили под стражу.