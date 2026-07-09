В Петербурге собака проглотила закладку, ее спасли ветеринары

В центре Санкт-Петербурга собака съела закладку во время прогулки В Петербурге собака проглотила закладку, ее спасли ветеринары

Москва9 июл Вести.В центре Санкт-Петербурга собака породы австралийский келпи проглотила сверток с запрещенными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в районе ЖК "Царская столица".

Хозяйка не сразу поняла, что произошло. Собаке стало плохо вечером.

Вечером питомец лег у кровати, перестал шевелиться и отвечать на команды. Девушка срочно отвезла пса к ветеринару, где его почистили с помощью капельницы. Вскоре животное начало "оживать" отмечает канал

У пса дольше всего не проходил "сушняк".