Москва9 июлВести.В центре Санкт-Петербурга собака породы австралийский келпи проглотила сверток с запрещенными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в районе ЖК "Царская столица".
Хозяйка не сразу поняла, что произошло. Собаке стало плохо вечером.
Вечером питомец лег у кровати, перестал шевелиться и отвечать на команды. Девушка срочно отвезла пса к ветеринару, где его почистили с помощью капельницы. Вскоре животное начало "оживать"отмечает канал
У пса дольше всего не проходил "сушняк".