40 человек оказались заперты на 1,5 часа в Никольском саду Петербурга

Москва11 апр Вести.Порядка 40 человек оказались заперты в Никольском саду Санкт-Петербурга в течение полутора часов – все выходы из сада были закрыты без предупреждения, пишет "Фонтанка".

По данным издания, все произошло около 16.00 мск 11 апреля.

Петербурженка Анна рассказала, что кто-то запер все калитки и притом не предложил гуляющим выйти за пределы сада. Одна из читательниц отмечает, что ворота в Никольский сад были открыты: люди прогуливались с семьями, выгуливали собак говорится в публикации

На подмогу гуляющим пришла сотрудница общественного туалета, расположенного в саду. Женщина принесла стремянку и помогла нескольким людям перебраться. Те, кто был с собаками, передавали питомцев через забор. На территории остались пожилые и инвалиды.

Спустя почти 1,5 часа приехали сотрудники садово-паркового предприятия и открыли ворота.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.