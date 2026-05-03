Москва3 маяВести.Петербургская полиция проводит проверку после падения женщины с балкона в Пушкине, сообщает Telegram-канал Петербургской полиции.
Инцидент произошел 2 мая.
В 10:50 в полицию Пушкинского района поступило сообщение о падении женщины с балкона третьего этажа одного из домов по улице Алексея Толстого в городе Пушкин.сказано в публикации ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти
43-летнюю местную жительницу госпитализировали в тяжелом состоянии.
С места происшествия в отдел полиции доставили 44-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол о появлении в общественных местах в нетрезвом виде.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.