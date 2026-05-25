В Петербурге возбуждено дело по факту падения штукатурки с дома на женщину

Москва25 мая Вести.В Петроградском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело, после того как с фасада здания на Малой Монетной улице обвалился слой штукатурки и упал на проходившую мимо женщину, сообщает региональный главк СК России.

Женщина получила телесные повреждения. Ей оказана медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) отмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX

Ведется расследование.