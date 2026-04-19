Москва19 апрВести.Ночью 18 апреля в дежурную часть Приморского района Петербурга поступило сообщение от прохожей о том, что у дома 17 по Комендантскому проспекту лежит женщина, упавшая с высоты, сообщает региональный главк МВД.
Полицейские выехали на место ЧП и обнаружили 34-летнюю жительницу Гатчинского района. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Со слов пострадавшей, ее столкнули с балкона на 5 этаже.
Полицейские задержали троих подозреваемых после падения их знакомой из окнаговорится в публикации петербургской полиции в Telegram-канале
В одной из квартир дома были задержаны 41-летняя безработная и ранее судимая женщина, 36-летний неработающий мужчина и ранее судимый 44-летний житель Тверской области.
Их доставили в отдел полиции и определили в специальное помещение для задержанных. Составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.