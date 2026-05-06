Москва6 маяВести.Порядка 250 человек были эвакуированы из торгового центра на юге Санкт-Петербурга из-за возникшего в санузле возгорания. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.
Информация о происшествии в ТЦ на Пражской улице во Фрунзенском районе поступила около 19.00 мск.
В торгово-развлекательном комплексе, происходило горение в санузле на площади 0,5 кв.м. В 19.17 пожар ликвидировансказано в сообщении
В ведомстве добавили, что никто не пострадал.
В ликвидации пожара привлекались 24 человека и шесть единиц техники.