В Петербурге из торгового центра эвакуировали 250 человек

Из ТЦ в Петербурге эвакуировали 250 человек из-за пожара в туалете В Петербурге из торгового центра эвакуировали 250 человек

Москва6 мая Вести.Порядка 250 человек были эвакуированы из торгового центра на юге Санкт-Петербурга из-за возникшего в санузле возгорания. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

Информация о происшествии в ТЦ на Пражской улице во Фрунзенском районе поступила около 19.00 мск.

В торгово-развлекательном комплексе, происходило горение в санузле на площади 0,5 кв.м. В 19.17 пожар ликвидирован сказано в сообщении

В ведомстве добавили, что никто не пострадал.

В ликвидации пожара привлекались 24 человека и шесть единиц техники.