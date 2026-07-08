Москва8 июлВести.В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело о нападении бойцовской собаки на пятилетнюю девочку на детской площадке, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Инцидент произошел в Красногвардейском районе города.
По данным следствия, собака бойцовской породы, находившаяся без намордника возле детской площадки, набросилась на пятилетнюю девочкусказано в сообщении
В результате ребенок получил телесные повреждения, ей потребовалась помощь медиков, а владелец животного скрылся с места происшествия.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ "хулиганство".
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального главка СК представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.