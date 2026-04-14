Mash: девушка из Ленобласти опубликовала фото кулича и секс-игрушки

Москва14 апр Вести.Молодая жительница города Мурино в Ленинградской области стала предметом широкого обсуждения в сети после публикации фотографии кулича и стоящей рядом с ним секс-игрушки. Об этом сообщил канал Mash на Мойке в MAX.

По данным канала, 20-летняя Татьяна получила много негативных комментариев, после чего удалила фотографию из сети.

Попыталась извиниться, мол, сама крещеная и никакого зла не хотела. Но снимок уже успели увидеть сотрудники органов говорится в сообщении

Ранее подобный инцидент произошел с уроженкой Саранска, которая, находясь в московском баре, приготовила кальян на куличе. Свои действия она сняла на видео и также выложила в сеть, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).