Москва13 апрВести.Дело об оскорблении чувств верующих возбудили в Москве после того, как девушка приготовила кальян на пасхальном куличе. Об этом Следственный комитет РФ сообщил в MAX.
По данным ведомства, фигурантка сделала это в заведении на улице Сретенка. Все происходящее она снимала на видео, которое потом выложила в соцсеть.
Следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)говорится в сообщении СК
Личность девушки установили. В ближайшее время ее планируют доставить в следственный отдел и допросить. Сбор доказательств продолжается.