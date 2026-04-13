В Москве против девушки возбудили дело после приготовления кальяна на куличе

Москва13 апр Вести.Дело об оскорблении чувств верующих возбудили в Москве после того, как девушка приготовила кальян на пасхальном куличе. Об этом Следственный комитет РФ сообщил в MAX.

По данным ведомства, фигурантка сделала это в заведении на улице Сретенка. Все происходящее она снимала на видео, которое потом выложила в соцсеть.

Следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) говорится в сообщении СК

Личность девушки установили. В ближайшее время ее планируют доставить в следственный отдел и допросить. Сбор доказательств продолжается.