За кальян на пасхальном куличе москвичку приговорили к 3 годам колонии

Москвичке дали 3 года колонии за кальян, приготовленный на куличе За кальян на пасхальном куличе москвичку приговорили к 3 годам колонии

Москва27 мая Вести.Москвичку приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима за оскорбление религиозных чувств верующих. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в MAX.

В публикации отмечается, что девушка признана виновной по статье о нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий.

Приговор в законную силу не вступил сказано в сообщении

27-летняя уроженка Саранска в апреле текущего года в баре на улице Сретенка в центре Москвы приготовила кальян на куличе и опубликовала получившийся ролик в соцсетях, "чем оскорбила религиозные чувства верующих".

Девушка признала вину. Поскольку преступление было совершено в период испытательного срока, суд отменил назначенное ей ранее условное наказание на реальный срок в колонии.