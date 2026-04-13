Москва13 апр Вести.Фигурантку дела об оскорблении религиозных чувств верующих доставили в подразделение Следственного комитета, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

В настоящее время следователи начали проведение допроса женщины.

По месту проживания фигурантки произведен обыск ... обнаружен и изъят ее мобильный телефон, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела говорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX

Раннее в московской полиции сообщили о задержании 27-летней уроженки Саранска, которая сделала кальян на куличе в баре на Сретенском бульваре. Происходящее было снято на видео, после чего будущая фигурантка расследования опубликовала кадры в одной из социальных сетей.

После задержания гражданка рассказала полицейским, что не хотела никого оскорбить и раскаивается в содеянном.