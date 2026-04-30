Дело девушки, сделавшей кальян на куличе, дошло до суда

В Москве будут судить девушку, сделавшую кальян на куличе Дело девушки, сделавшей кальян на куличе, дошло до суда

Москва30 апр Вести.В суд передано уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Фигуранткой расследования являлась 27-летняя уроженка Саранска, которая 13 апреля в баре на улице Сретенка в центре Москвы сделала кальян на куличе и опубликовала получившийся результат в соцсетях.

Фигурантка зафиксировала происходящее на мобильный телефон и в дальнейшем опубликовала указанные материалы в сети Интернет, чем оскорбила религиозные чувства верующих говорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX

После задержания она признала вину и раскаялась. Теперь дело рассмотрит суд.