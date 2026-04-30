Москва30 апрВести.В суд передано уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Фигуранткой расследования являлась 27-летняя уроженка Саранска, которая 13 апреля в баре на улице Сретенка в центре Москвы сделала кальян на куличе и опубликовала получившийся результат в соцсетях.
Фигурантка зафиксировала происходящее на мобильный телефон и в дальнейшем опубликовала указанные материалы в сети Интернет, чем оскорбила религиозные чувства верующихговорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX
После задержания она признала вину и раскаялась. Теперь дело рассмотрит суд.