Москва27 маяВести.Москвичке, осужденной за приготовление кальяна на куличе, скорее всего, не сократят срок, заявил адвокат Сергей Жорин изданию NEWS.ru.
По словам Жорина, срок в три года и 25 дней, вероятно, связан не с самим эпизодом с куличом, а с отменой условного наказания по прежнему приговору. Он пояснил, что по ч. 1 ст. 148 УК РФ максимум — год лишения свободы, а дело относится к небольшой тяжести. Длительный итоговый срок мог появиться из-за нового преступления во время испытательного срока.
В такой ситуации суд вправе отменить условное осуждение и назначить окончательное наказание по совокупности приговоров. Шанс на смягчение в апелляции есть, но говорить о нем как о гарантированном было бы неправильносказал адвокат
Он добавил, что, согласно разъяснениям Верховного суда, при совершении нового умышленного преступления небольшой или средней тяжести суд должен учитывать характер обоих преступлений, личность осужденного и его поведение во время испытательного срока.
Жорин подчеркнул, что отмена условного наказания в такой ситуации не является автоматической обязанностью суда, а зависит от его оценки обстоятельств. Если апелляция решит, что первая инстанция недостаточно обосновала назначенный срок, наказание могут снизить.
Ранее сообщалось, что москвичку приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима по делу об оскорблении религиозных чувств верующих. По данным следствия, в апреле этого года 27-летняя уроженка Саранска в баре на Сретенке в центре Москвы приготовила кальян на куличе и выложила видео в соцсети.