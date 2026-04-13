Уроженка Саранска раскаялась, что сделала кальян на куличе в московском баре

Москва13 апр Вести.Пресс-служба столичной полиции показала кадры с задержанной по подозрению в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

По данным ведомства, опубликованным в мессенджере MAX, в оскорблении чувств верующих подозревают 27-летнюю уроженку Саранска.

Кадры из бара на Сретенском бульваре с гражданкой, совершающей публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, были выявлены стражами порядка в ходе мониторинга интернета.

Раскаиваюсь в своем поступке. То, что я сделала кальян на куличе рассказала женщина после задержания на 3-ей Кабельной улице в Москве

Также она отметила, что не хотела никого обидеть и пообещала впредь так не поступать. Известно, что будущая фигурантка сама выложила провокационное видео в одну из социальных сетей.

Полицейские передали материалы в следственные органы, которыми возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.