Москва15 апрВести.Обвинение предъявлено фигурантке уголовного дела об оскорблении религиозных чувств верующих в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
Женщину обвиняют по статье УК РФ о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
Следователями столичного СК фигурантке предъявлено обвинение. В ходе допроса она признала вину в полном объемеговорится в заявлении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX
В СК уточнили, что женщине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее сообщалось, что 27-летняя уроженка Саранска сделала кальян на куличе в баре на Сретенском бульваре в центре Москвы. Будущая фигурантка расследования опубликовала кадры со своими действиями в социальных сетях.