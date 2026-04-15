СК: предъявлено обвинение женщине, сделавшей кальян на куличе в московском баре Сделавшей кальян на куличе женщине предъявили обвинение

Москва15 апр Вести.Обвинение предъявлено фигурантке уголовного дела об оскорблении религиозных чувств верующих в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

Женщину обвиняют по статье УК РФ о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Следователями столичного СК фигурантке предъявлено обвинение. В ходе допроса она признала вину в полном объеме говорится в заявлении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX

В СК уточнили, что женщине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что 27-летняя уроженка Саранска сделала кальян на куличе в баре на Сретенском бульваре в центре Москвы. Будущая фигурантка расследования опубликовала кадры со своими действиями в социальных сетях.