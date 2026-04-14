Москва14 апр Вести.Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в оскорблении чувств верующих, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.

По данным ведомства, фигуранткой является 20-летняя жительница Санкт-Петербурга.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Действия девушки квалифицировали по статье о нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, было возбуждено уголовное дело.

Ранее девушка сфотографировала кулич и стоящую рядом с ним секс-игрушку, а фото опубликовала в соцсетях.