Суд избрал меру пресечения девушке, которая сделал кальян на куличе Избрана мера пресечения девушке, сделавшей кальян на куличе

Москва15 апр Вести.Мещанский районный суд Москвы 15 апреля избрал меру пресечения девушке, которая приготовила кальян на куличе. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Белоусовой Ксении Игоревне избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Органами предварительного расследования Белоусова обвиняется в совершении публичного неуважения к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих сказано в сообщении

В понедельник, 13 апреля, сообщалось о возбуждении уголовное дела в отношении 27-летней уроженки Саранска, которая приготовила кальян на пасхальном куличе. Инцидент произошел в баре на Сретенском бульваре. Свои действия она сняла на видео и выложила в одной из социальных сетей.

После задержания гражданка рассказала полицейским, что не хотела никого оскорбить и раскаивается в содеянном.