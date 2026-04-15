Москва15 апрВести.Мещанский районный суд Москвы 15 апреля избрал меру пресечения девушке, которая приготовила кальян на куличе. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.
Белоусовой Ксении Игоревне избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Органами предварительного расследования Белоусова обвиняется в совершении публичного неуважения к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующихсказано в сообщении
В понедельник, 13 апреля, сообщалось о возбуждении уголовное дела в отношении 27-летней уроженки Саранска, которая приготовила кальян на пасхальном куличе. Инцидент произошел в баре на Сретенском бульваре. Свои действия она сняла на видео и выложила в одной из социальных сетей.
После задержания гражданка рассказала полицейским, что не хотела никого оскорбить и раскаивается в содеянном.