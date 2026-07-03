Москва3 июл Вести.3 июля президиум Московского городского суда принял решение изменить приговор Ксении Белоусовой и освободил ее из-под стражи в зале суда. Об этом в MAX сообщил канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Приговором мирового судьи от 27 мая 2026 года Белоусову признали виновной в нарушении права на свободу совести и вероисповедания после того, как она разместила в соцсети фото и видео, где был изображен кальян, а кулич использовался в качестве элемента кальянной чаши. Белоусову, которая на тот момент была условно осуждена по делу о хранении более пяти граммов мефедрона, приговорили к 3 годам и 25 дням колонии.

Подсудимой оставлено в силе наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.