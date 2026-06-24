Москва24 июн Вести.После получения покаянного письма от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на куличе, Русская православная церковь (РПЦ) подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания. Об этом РИА Новости заявил зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике – о смягчении наказания сказал он

Кипшидзе отметил, ходатайство уже было передано адвокату Белоусовой.

В апреле Белоусова, находясь в одном из столичных баров, использовала пасхальный кулич в качестве чаши для кальяна. Она засняла происходящее на видео и опубликовала запись в интернете. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Поскольку подсудимая заключила досудебное соглашение и признала вину, дело слушалось в особом порядке, минуя этап исследования доказательств. Белоусова заявляла в последнем слове, что регулярно посещает церковь и уважает все, что с ней связано.

Год назад Белоусова уже привлекалась к уголовной ответственности за хранение мефедрона массой более пяти граммов — тогда суд назначил ей три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. При вынесении нового приговора 27 мая мировой судья учел предыдущую судимость и назначил девушке 3 года и 25 дней колонии общего режима. После оглашения приговора Белоусова была взята под стражу в зале суда.