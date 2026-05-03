В МВД проверят данные о детях, сорвавших флаг с георгиевской лентой в Волгограде Полиция заинтересовалась детьми, выкинувшими флаг с моста в Волгограде

Москва3 мая Вести.Полиция заинтересовалась поступком группы подростков в Волгограде, сообщает издание "Высота 102".

Как следует из публикации, группа молодых людей сорвала флаг с георгиевской лентой на Астраханском мосту, после чего выкинула его в пойму реки Царица.

Действия подростков попали на видео, затем кадры оказались в социальных сетях и привлекли внимание правоохранительных органов.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личности подростков.

По данному факту отделом полиции Центрального района города Волгограда назначена проверка отмечается в сообщении

Также правоохранители намерены дать случившемуся правовую оценку. По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.

Накануне, 2 мая, водитель автомобиля заметил, как подростки сорвали и выкинули флаг с георгиевской лентой с моста. Он запечатлел происходящее на видео и попросил вернуть флаг на место. В результате молодые люди вернули флаг. Очевидец отметил, что подростки вели себя по-хамски.