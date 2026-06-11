Ребенок погиб в Самарской области, катаясь на самодельном плоту

В Самарской области при переправе на самодельном плоту погиб ребенок Ребенок погиб в Самарской области, катаясь на самодельном плоту

Москва11 июн Вести.Сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ устанавливают обстоятельства трагического инцидента с несовершеннолетним в Самарской области.

ЧП произошло днем в четверг, 11 июня, в протоке Воложки реки Волга неподалеку от села Рождествено Волжского района.

Два 15-летних подростка сделали плот и попытались пересечь на нем водную преграду.

В процессе переправы подростки оказались в воде без спасательных жилетов, и один из них утонул говорится в публикации ведомства, размещенной в мессенджере MAX

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.