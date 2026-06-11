Москва11 июнВести.Сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ устанавливают обстоятельства трагического инцидента с несовершеннолетним в Самарской области.
ЧП произошло днем в четверг, 11 июня, в протоке Воложки реки Волга неподалеку от села Рождествено Волжского района.
Два 15-летних подростка сделали плот и попытались пересечь на нем водную преграду.
В процессе переправы подростки оказались в воде без спасательных жилетов, и один из них утонулговорится в публикации ведомства, размещенной в мессенджере MAX
По факту произошедшего проводится проверка, по результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.