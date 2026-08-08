У Самары на Волге столкнулись катера, два человека погибли

Два человека погибли при столкновении катеров на Волге у Самары У Самары на Волге столкнулись катера, два человека погибли

Москва8 авг Вести.В Самарской области выясняются обстоятельства столкновения на Волге маломерных судов, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России в канале MAX.

Вечером 7 августа управлявший катером судоводитель в протоке Волги у села Задельное Красноглинского района Самары не убедился в безопасности движения и столкнулся с другим маломерным судном.

В результате происшествия наступила смерть двух лиц, находящихся на борту второго судна говорится в публикации

Следователи СК на транспорте устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Проверка проводится по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, что повлекло по неосторожности смерть человека.