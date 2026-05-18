Вора-рецидивиста задержали полицейские в Биробиджане В ЕАО задержан похититель 52 тысяч рублей у знакомого через мобильный банк

Москва18 мая Вести.В Биробиджане полицейские по горячим следам задержали местного жителя, подозреваемого в хищении у знакомого 52 тысяч рублей через мобильный банк, сообщается в MAX-канале МВД по Еврейской автономной области.

В полицию обратился 57-летний местный житель. Он рассказал, что после вечерней прогулки и совместного употребления алкоголя с новыми знакомыми лишился своих сбережений. По словам заявителя, он передал свою банковскую карту одному из товарищей для покупки спиртного. Позже мужчина попросил у потерпевшего смартфон, чтобы позвонить. Но тот похитил через мобильный банк почти 52 тысячи рублей. Пострадавший обнаружил факт хищения только утром.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело о краже отмечается в сообщении

Похититель признал вину, им оказался 25-летний безработный ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель.