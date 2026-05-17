Москва17 мая Вести.В Иркутской областной детской больнице с помощью робота-хирурга провели уникальную операцию 12-летней девочке с редким заболеванием – синдромом Данбара. Главный врач больницы, член-корреспондент РАН Юрий Козлов в интервью ИС "Вести" отметил роль роботических технологий при проведении подобных операций.

Пациентке необходимо было рассечь связку диафрагмы, которая сдавливала одну из крупнейших артерий. Из-за этого было нарушено поступление крови практически во все органы верхней части брюшной полости.

Операцию выполнили с помощью современной роботической установки, поскольку хирург работал в ограниченном пространстве – между сосудами всего несколько миллиметров. При этом инструменты полностью повторяют движение человеческих рук и имеют семь степеней свободы. За операцией следил кардиохирург, поскольку был риск повреждения аорты.

Печень рядом, поджелудочная железа рядом, желудок, аорта, и веточки, отходящие и к желудку, и к печени, и к диафрагме. Здесь очень большое сплетение сосудов, которые очень близко расположены объяснил заведующий кардиохирургическим отделением больницы Владимир Медведев

Основная сложность синдрома Данбара – его выявление на ранней стадии. В основном маленьких пациентов начинают лечить от гастрита, и болезнь может протекать несколько десятков лет. В Прибайкалье ежегодно ставят три таких диагноза.

Это действительно очень серьезное продвижение роботических технологий. Эти операции делаются достаточно редко в мире. По большей части у взрослых пациентов. Есть в литературе несколько упоминаний о подростках 17-18 лет. Нашей девочке – 12. Это абсолютный рекорд по минимальному возрасту, которому сделана [такая] операция рассказал главврач, проводивший операцию

Уже через несколько часов после операции девочка пришла в себя и смогла поесть. Она впервые за свою жизнь не испытывала боли после приема пищи – это главное подтверждение того, что операция прошла успешно.