В Москве врачи удалили из носа 10-летнего ребенка 16 магнитов Московские врачи извлекли из носа десятилетнего ребенка 16 магнитов

Москва30 июн Вести.В Москве врачи Морозовской больницы достали из носа 10-летнего ребенка 16 магнитных кубиков. Подробности в MAX сообщила пресс-служба Департамента столичного здравоохранения.

Мальчик поступил в больницу с жалобами на сильную боль в носовой полости. Магниты находились в обеих ноздрях и соединились в плотные цепочки, но залегали неглубоко, поэтому врачи извлекли их при помощи специальной петли.

Главная опасность заключена во взаимодействии магнитов. Оказавшись по разные стороны носовой перегородки, они притягиваются, сдавливают слизистую и хрящ, что может привести к омертвению тканей рассказал врач-оториноларинголог Сергей Кульмаков

После успешной операции врачи провели осмотр носа, глотки, гортани, сделали рентген грудной клетки и живота. Никаких осложнений специалисты не обнаружили.