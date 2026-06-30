Москва30 июнВести.В Москве врачи Морозовской больницы достали из носа 10-летнего ребенка 16 магнитных кубиков. Подробности в MAX сообщила пресс-служба Департамента столичного здравоохранения.
Мальчик поступил в больницу с жалобами на сильную боль в носовой полости. Магниты находились в обеих ноздрях и соединились в плотные цепочки, но залегали неглубоко, поэтому врачи извлекли их при помощи специальной петли.
Главная опасность заключена во взаимодействии магнитов. Оказавшись по разные стороны носовой перегородки, они притягиваются, сдавливают слизистую и хрящ, что может привести к омертвению тканейрассказал врач-оториноларинголог Сергей Кульмаков
После успешной операции врачи провели осмотр носа, глотки, гортани, сделали рентген грудной клетки и живота. Никаких осложнений специалисты не обнаружили.