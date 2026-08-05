В Подмосковье врачи извлекли из желудка мальчика амулет "богиня богатства" В Центре Рошаля из желудка ребенка достали амулет "богиня богатства"

Москва5 авг Вести.Врачи Детского научно-клинического центра имени Рошаля извлекли из желудка мальчика небольшую фигурку - тайский амулет, который, по поверьям, привлекает удачу и достаток. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Московской области на платформе MAX.

Богиню богатства извлекли врачи Центра Рошаля из желудка юного жителя Подмосковья говорится в публикации

По словам родителей, ребенок случайно проглотил игрушку во время игры. Они сразу вызвали скорую.

Рентгеновский снимок подтвердил, что предмет находится в желудке. Хирурги провели эндоскопию и без разрезов извлекли фигурку с помощью специальной петли. Вся процедура заняла несколько минут и прошла успешно.

В настоящее время ребенок чувствует себя нормально, его готовят к выписке. А извлеченный амулет теперь хранится в коллекции отделения – врачи шутят, что он будет приносить удачу уже им.