Мужчина случайно проглотил металлическую крышку от бутылки, его удалось спасти

В Подмосковье врачи спасли мужчину, проглотившего крышку от бутылки Мужчина случайно проглотил металлическую крышку от бутылки, его удалось спасти

Москва1 июл Вести.В Красногорской больнице врачи спасли мужчину, который случайно проглотил крышку от бутылки. Он не заметил, как его дочь случайно бросила металлический предмет в стакан.

В Минздраве Московской области рассказали, что мужчина выпил залпом газировку из стакана, в котором была крышка от бутылки. Инородное тело застряло у него в пищеводе.

Представляющее смертельную угрозу инородное тело было извлечено с помощью специальных эндоскопических щипцов. Благодаря профессионализму и слаженной работе медиков, вмешательство заняло всего несколько минут говорится в сообщении

В пресс-службе ведомства уточнили, что пациенту оказана необходимая медицинская помощь, он выписан из больницы на амбулаторное лечение.