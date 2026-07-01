Москва1 июлВести.В Красногорской больнице врачи спасли мужчину, который случайно проглотил крышку от бутылки. Он не заметил, как его дочь случайно бросила металлический предмет в стакан.
В Минздраве Московской области рассказали, что мужчина выпил залпом газировку из стакана, в котором была крышка от бутылки. Инородное тело застряло у него в пищеводе.
Представляющее смертельную угрозу инородное тело было извлечено с помощью специальных эндоскопических щипцов. Благодаря профессионализму и слаженной работе медиков, вмешательство заняло всего несколько минутговорится в сообщении
В пресс-службе ведомства уточнили, что пациенту оказана необходимая медицинская помощь, он выписан из больницы на амбулаторное лечение.