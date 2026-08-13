В Калининграде врачи успешно прооперировали мужчину, проглотившего зубочистку Калининградские врачи извлекли из желудка мужчины зубочистку

Москва13 авг Вести.Специалисты Центральной городской клинической больнице провели успешную операцию по извлечению инородного тела из желудка пациента. Подробности в своем Telegram-канале рассказал региональный Минздрав.

Обратившийся в больницу пациент рассказал, что месяц назад случайно проглотил деревянную зубочистку, когда ел куриное филе. Только спустя несколько недель он почувствовал недомогание.

Зубочистка проникла в толщу стенки желудка, прошла ее насквозь и спровоцировала формирование воспалительного инфильтрата в области малой кривизны желудка рассказал заведующий хирургическим отделением, врач-хирург Максим Скрипачев

Врачи приняли решение о проведении экстренной операции. Инородное тело было извлечено лапароскопическим способом. Также медики провели ушивание перфорации стенки желудка.

После успешной операции и стабилизации состояния мужчину выписали.