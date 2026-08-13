Москва13 авгВести.Специалисты Центральной городской клинической больнице провели успешную операцию по извлечению инородного тела из желудка пациента. Подробности в своем Telegram-канале рассказал региональный Минздрав.
Обратившийся в больницу пациент рассказал, что месяц назад случайно проглотил деревянную зубочистку, когда ел куриное филе. Только спустя несколько недель он почувствовал недомогание.
Зубочистка проникла в толщу стенки желудка, прошла ее насквозь и спровоцировала формирование воспалительного инфильтрата в области малой кривизны желудкарассказал заведующий хирургическим отделением, врач-хирург Максим Скрипачев
Врачи приняли решение о проведении экстренной операции. Инородное тело было извлечено лапароскопическим способом. Также медики провели ушивание перфорации стенки желудка.
После успешной операции и стабилизации состояния мужчину выписали.