Врачи спасли пенсионерку из Подольска, проглотившую зуб с коронкой Подмосковные врачи спасли женщину, которая проглотила зубную коронку

Москва3 авг Вести.В Подольской областной клинической больнице спасли пожилую женщину, которая проглотила зуб с коронкой, сообщается на сайте подмосковного Минздрава.

В медучреждение пенсионерка была доставлена скорой помощью. Она жаловалась на ощущение инородного тела в пищеводе и затрудненное глотание. Врачи приняли решение о срочном вмешательстве.

При проведении эндоскопического исследования пищевода выявлено, что на расстоянии приблизительно 35 см от резцов имеется инородное тело – зуб с циркониевой коронкой говорится в публикации

Захват и извлечение зубной коронки, которая была вклинена в сужение пищевода, провели с помощью специального эндоскопического инструментария.

Повреждений слизистой после вмешательства не было выявлено, и пациентку в удовлетворительном состоянии выписали из больницы.