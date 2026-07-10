Под Красноярском мужчину проткнуло ножкой стула, врачи вынули ее из позвоночника В Красноярске врачи вытащили из позвоночника мужчины ножку стула

Москва10 июл Вести.Врачи Красноярска вытащили из позвоночника пациента ножку стула. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

По данным медучреждения, все началось с того, что мужчина встал на деревянный стул, и тот сломался под ним.

При падении ножка стула пробила переднюю брюшную стенку и проникла в живот вплоть до позвоночника говорится в публикации

Мужчина обратился в районную больницу по месту жительства, и его экстренно прооперировали, удалив видимую часть ножки. Но через время мужчина приехал в Красноярск и пришел к врачу с жалобами на боли в спине. Он думал, что болен остеохондрозом, но оказалось, что в двух позвонках находился оставшийся кусочек деревянной ножки.

Мы приняли решение о проведении двухэтапного хирургического вмешательства. Во время первой операции проведена транспедикулярная фиксация, то есть позвоночник был стабилизирован – укреплен металлическими конструкциями, а во время второго вмешательства мы аккуратно извлекли инородное тело сообщили в больнице

Как поясняется, ножка стула прошла по диагонали через два позвонка и межпозвоночный диск и только чудом не задела спинной мозг – она застряла в полутора сантиметрах от него.

Поврежденные позвонки утратили опорную функцию, и их заменили на импланты. Проведя в больнице две недели, мужчина был выписан. Теперь ему предстоит реабилитация длиной в несколько месяцев.