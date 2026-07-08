Москва8 июлВести.В Красноярске медики двух сибирских подразделений ФМБА России – из Красноярска и Омска - оказали экстренную помощь тяжелораненому байкеру, случайно оказавшись на месте серьезного ДТП, сообщает пресс-служба Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА РФ Красноярск в социальной сети "ВКонтакте".
Авария произошла на улице Дубровинского, 82. Медики возвращались с конференции.
Врач-анестезиолог-реаниматолог ФСНКЦ ФМБА России с омскими коллегами заметили на проезжей части сильно поврежденный автомобиль и лежащего рядом человека. Медики мгновенно сориентировались и развернули спасательную операцию на месте авариисказано в сообщении
По их словам, ситуация выглядела крайне тревожно. Мужчина лежал на дороге в окружении людей. У него наблюдались признаки травматического и геморрагического шока и тяжелая травма ноги – бедро находилось в неестественном положении и отмечалось обильное кровотечение.
Врачам помогли сотрудники стоматологии, находящейся неподалеку от места ДТП, а также бригада скорой помощи ФСНКЦ ФМБА России, возвращавшаяся с вызова.
Совместными усилиями медики смогли купировать сильнейший болевой синдром прямо на дороге, а также стабилизировать сломанную ногу и передать пострадавшего в сознании прибывшей скорой помощи.