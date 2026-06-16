Житель Кузбасса 87 лет пережил клиническую смерть в автомобиле скорой помощи

Пожилой кемеровчанин пережил клиническую смерть в машине скорой Житель Кузбасса 87 лет пережил клиническую смерть в автомобиле скорой помощи

Москва16 июн Вести.Сердце 87-летнего кемеровчанина перестало биться в карете скорой помощи, однако медикам удалось его спасти, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Кемеровской области – Кузбасса в мессенджере МАХ.

Мужчина обратился в поликлинику с жалобой на боль в груди, там ему дали направление на срочную госпитализацию и вызвали скорую.

Бригада Кузбасской клинической станции скорой медицинской помощи им. Н.М. Годлевской приехала оперативно, но в автомобиле пациенту резко стало хуже – сердце перестало биться. Медики зафиксировали фибрилляции желудочков… Проведена сердечно-легочная реанимация. После разряда дефибриллятора на 5 минуте восстановился синусовый ритм отметили в пресс-службе

Пенсионера доставили в Кузбасский клинический кардиологический диспансер им. Л.С. Барбараша, где спустя несколько минут прооперировали. В критически суженную артерию установили два стента, что позволило восстановить кровоток.

При обследовании выяснилось, что инфаркт был повторным – первый пациент перенес "на ногах".

Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии и продолжает получать лечение.