На Кузбассе фельдшеры СМП на тракторе добрались но пациента с повреждениями ног Медики Кузбасса помогли пациенту, ноги которому переехала тяжелая техника

Москва6 июл Вести.Фельдшеры бригады СМП Кузбасса пересели на трактор, чтобы добраться до пациента и повреждениями обеих нижних конечностей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона в мессенджере МАХ.

Вызов поступил к мужчине, который ремонтировал сельскохозяйственную технику. Пытаясь завести двигатель, он толкнул машину с горки и побежал следом, чтобы запрыгнуть в кабину. Но поскользнулся, и тяжелая техника проехала по обеим ногам написали в пресс-службе

Местность оказалась непроходимой для кареты скорой помощи, поэтому фельдшеры Ирина Лихачева и Алина Матвиенко добрались до пострадавшего на тракторе. На месте они оценили состояние пострадавшего, провели противошоковую терапию, иммобилизировали поврежденные конечности и подготовили мужчину к эвакуации.

Мужчину на тракторе перевезли к машине скорой, которая доставила его в травматологическое отделение Новокузнецкой клинической больницы №1 имени Г. П. Курбатова.

Специалисты зафиксировали поврежденные конечности стержневыми конструкциями. Пациенту провели операцию по внутренней фиксации костей для полного сращения.