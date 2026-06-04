Москва4 июн Вести.Специалисты Республиканской клинической больницы Татарстана на протяжении четырех лет восстанавливали жителю руку, практически отрезанную при падении листом профнастила. Подробности сообщает ГТРК "Татарстан".

По информации, предоставленной пресс-службой медучреждения, летом 2022 года 34-летний Рауф сорвался с лестницы при выполнении работ на крыше своего дома и упал на металлические листы. В результате с тяжелой травмой руки и повреждением артерий мужчина поступил в больницу с потерей более двух литров крови.

Хирурги экстренно провели операцию. Они установили, что в поврежденной конечности фактически сохранилась только кость говорится в сообщении

Восстановив разорванную плечевую артерию, врачи реконструировали срединный нерв, использовав собственные ткани пациента. В результате конечность сохранили. По направлению лечащего врача Руслана Радькова пациенту провели пересадку мышц с голени для восстановления бицепса в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена в Санкт-Петербурге.

Затем в РКБ мужчине соединили кости кисти и предплечья, а также провели мышечно-сухожильную пластику для восстановления подвижности пальцев.

В итоге пациент вернулся к работе. Рауф поблагодарил врачей РКБ, которые сделали все возможное, чтобы мужчина вернулся к жизни в привычном ритме.