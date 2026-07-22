Москва22 июлВести.На реке Кама в Татарстане пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России. Инцидент произошел в районе села Саконы в Алексеевском муниципальном районе.
Пострадавший упал с лодки и получил травму ноги винтом от мотора своего плавсредства.
Спасенный был передан бригаде скорой медицинской помощиговорится в заявлении ведомства в MAX
У мужчины 1971 года рождения диагностировали открытый оскольчатый перелом нижней трети кости правой голени со смещением. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
В МЧС уточнили, что пострадавшего спасли рыбаки, которые оказались очевидцами произошедшего.