Рыбаки спасли мужчину, попавшего под винт моторной лодки на Каме в Татарстане

На Каме в Татарстане мужчина упал с лодки и попал под винт Рыбаки спасли мужчину, попавшего под винт моторной лодки на Каме в Татарстане

Москва22 июл Вести.На реке Кама в Татарстане пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России. Инцидент произошел в районе села Саконы в Алексеевском муниципальном районе.

Пострадавший упал с лодки и получил травму ноги винтом от мотора своего плавсредства.

Спасенный был передан бригаде скорой медицинской помощи говорится в заявлении ведомства в MAX

У мужчины 1971 года рождения диагностировали открытый оскольчатый перелом нижней трети кости правой голени со смещением. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В МЧС уточнили, что пострадавшего спасли рыбаки, которые оказались очевидцами произошедшего.