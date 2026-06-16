Москва16 июнВести.В поселке Рамешки Тверской области произошел обвал грунта, в результате чего находившийся в месте обвала мужчина провалился в яму. Его также придавило неустойчивой породой, сообщает региональное МЧС.
Инцидент произошел во время проведения земляных работ.
Произошел обвал грунта. Мужчина провалился в яму, а неустойчивая порода осыпалась сверху, придавив пострадавшегонаписано в канале министерства в MAX
Оказавшегося в яме человека вызволили прибывшие к месту происшествия специалисты ПСЧ. Он был доставлен в лечебное учреждение.