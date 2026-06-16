Москва16 июнВести.Прокуратура Тверской области организовала проверку после получения рабочим травмы, полученной в результате обвала грунта. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Ранее сообщалось, что мужчина свалился в образовавшуюся яму, его также придавило неустойчивой породой.
Прокуратура Рамешского района организовала проверку по факту получения травм рабочим при производстве работ на улице Воинов-интернационалистов поселка Рамешкисказано в публикации
Инцидент произошел 16 июня. Рабочего отправили в лечебное учреждение, он получил травму руки.