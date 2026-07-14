Москва14 июлВести.В Ленинском районе Новосибирска обрушился грунт рядом с многоквартирным домом. По факту обрушения прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратурой организовано проведение проверки по факту обрушения грунта в районе многоквартирного жилого дома номер 10 по ул. Горский микрорайонговорится в сообщении
Сейчас опасный участок огородили сигнальной лентой. Прокуратура проверит, как действовали разные службы — и те, из‑за которых могла случиться авария, и те, кто устраняет ее последствия.