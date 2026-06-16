Врачи Приморья спасли мужчину после его падения в открытый колодец с водой

Во Владивостоке мужчина упал в колодец и провел в холодной воде более 2 часов Врачи Приморья спасли мужчину после его падения в открытый колодец с водой

Москва16 июн Вести.Во Владивостокской клинической больнице успешно прооперировали мужчину, который ночью упал в открытый колодец и получил сильную травму ноги, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

Более двух часов он провел в холодной воде, пока его не обнаружили прохожие. Это привело к сильному переохлаждению, при падении мужчина получил тяжелую травму ноги - часть сустава фактически оказалась снаружи, рана подверглась высокому риску инфицирования.

Во время операции была проведена хирургическая обработка раны, вправлен вывих и выполнена фиксация поврежденных костей аппаратом наружной фиксации пояснила травматолог-ортопед Алина Ласун

Сегодня жизни пациента ничего не угрожает. Его реабилитация продолжается.