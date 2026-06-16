Москва16 июнВести.Во Владивостокской клинической больнице успешно прооперировали мужчину, который ночью упал в открытый колодец и получил сильную травму ноги, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.
Более двух часов он провел в холодной воде, пока его не обнаружили прохожие. Это привело к сильному переохлаждению, при падении мужчина получил тяжелую травму ноги - часть сустава фактически оказалась снаружи, рана подверглась высокому риску инфицирования.
Во время операции была проведена хирургическая обработка раны, вправлен вывих и выполнена фиксация поврежденных костей аппаратом наружной фиксациипояснила травматолог-ортопед Алина Ласун
Сегодня жизни пациента ничего не угрожает. Его реабилитация продолжается.