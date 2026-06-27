Москва27 июнВести.В городе Коммунар Гатчинского муниципального округа Ленинградской области пожилая женщина провалилась в колодец и получила травму ноги. Ее вытащили прибывшие на вызов сотрудники Леноблпожспаса.
Личный состав 103 пожарной части Гатчинского отряда Леноблпожспас при помощи спасательных устройств извлекли женщину из колодца и передали сотрудникам скорой помощиговорится в публикации подразделения в мессенджере MAX
После осмотра пострадавшая госпитализирована в центральную районную больницу города Гатчина.