В Луге мужчина провалился в дупло клена и просидел там более суток

В Ленобласти мужчина провалился в дупло клена и просидел там более суток В Луге мужчина провалился в дупло клена и просидел там более суток

Москва17 июл Вести.В Луге мужчина провалился в дупло клена и просидел там более суток, не имея возможности выбраться оттуда самостоятельно. Об этом сообщил комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области.

В 08.44 мск 17 июля в экстренные службы поступило сообщение о необходимости проведения аварийно-спасательных работ на ул. Гагарина.

Оказалось, что мужчина (1991 г.р. — Ред.) провалился в дупло клена глубиной около 2 метров на высоте порядка 4 метров. Там он находился более суток, не имея возможности выбраться самостоятельно говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета

Спасатели спилили мешающие ветки, обеспечив безопасный доступ к пострадавшему, и с использованием веревочного оборудования спустили его с дерева.

Мужчина был осмотрен медиками, в госпитализации не нуждался.