Москва15 июлВести.В Нижнем Новгороде спасателям пришлось демонтировать бетонную трубу мусоропровода, чтобы достать оттуда местного жителя.
Как сообщили РИА Новости в городской администрации, инцидент произошел вечером 14 июля в одной из многоэтажек Автозаводского района.
Мужчина застрял в узкой бетонной трубе мусоропровода и не смог выбраться самостоятельно. Чтобы осторожно достать его, спасатели ... демонтировали конструкциюсказано в публикации
Мужчина не получил серьезных повреждений. Но так и не смог объяснить, как он оказался в столь экзотическом месте.