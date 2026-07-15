В Нижнем Новгороде спасатели вытащили из мусоропровода застрявшего там мужчину Нижегородцу, застрявшему в мусоропроводе, потребовалась помощь спасателей

Москва15 июл Вести.В Нижнем Новгороде спасателям пришлось демонтировать бетонную трубу мусоропровода, чтобы достать оттуда местного жителя.

Как сообщили РИА Новости в городской администрации, инцидент произошел вечером 14 июля в одной из многоэтажек Автозаводского района​​​.

Мужчина застрял в узкой бетонной трубе мусоропровода и не смог выбраться самостоятельно. Чтобы осторожно достать его, спасатели ... демонтировали конструкцию сказано в публикации

Мужчина не получил серьезных повреждений. Но так и не смог объяснить, как он оказался в столь экзотическом месте.