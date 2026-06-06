В Москве впервые провели две трансплантации рук О пересадке рук двум пациентам рассказала заммэра Москвы Ракова

Москва6 июн Вести.Врачи института Склифосовского совместно с коллегами из Китая провели две операции по трансплантации рук после их утраты. Об этом РИА Новости сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, в одном случае была пересажена одна кисть, в другом – две. В обоих случаях кисти прижились, пациенты чувствуют себя хорошо.

Первая операция была проведена в прошлом году, и на сегодняшний день функциональность полностью восстановлена. Пациент пишет, водит машину, занимается спортом.

Второй случай был совсем недавно, в феврале месяце. Есть чувствительность, уже простые вещи начинают выполняться приводятся в сообщении слова заммэра

Анастасия Ракова назвала проведение подобных операций большим прорывом.