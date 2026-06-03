Москва3 июн Вести.Житель Оренбургской области через суд сумел добиться компенсации морального вреда из-за неверно установленного диагноза, в результате чего он лишился ноги. Об этом сообщили в Оренбургском областном суде.

Согласно материалам дела, мужчине неверно поставили диагноз в нескольких медучреждениях и неправильно его лечили. Из-за этого у пациента возникли серьезные проблемы со здоровьем, что привело к ампутации ноги и острому поражению почек.

По мнению суда первой инстанции, в диагностике, лечении и оформлении медицинской документации действительно имелись дефекты, но прямой связи между ними и наступившими для пациента последствиями не было.

Суд пришел к выводу о взыскании с медицинских учреждений с учетом степени вины каждого из них в пользу истца компенсации морального вреда в общем размере 950 000 руб. сказано в сообщении

Пациент и больницы попытались оспорить решение суда, но Оренбургский облсуд оставил его без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.